Российские войска ударили «Геранями» по мосту через Сейм в Сумской области

МО: ВС РФ ударили Геранями по ж\д мосту через реку Сейм в Сумской области

Российские войска нанесли удар по стратегически важному железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области, используемому для логистики вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атака была проведена силами войск беспилотных систем с применением ударных дронов-камикадзе «Герань». Удар был нанесен в районе населенного пункта Лысогубовка Сумской области. В минобороны подчеркнули, что основной целью налета было нарушение транспортной логистики противника — через мост осуществлялось снабжение украинских подразделений.

Накануне Telegram-канал «Два майора» сообщил, что бойцы из группировки войск «Север» продвинулись в приграничных районах на сумском направлении.

По данным канала, подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) смогли продвинуться вглубь обороны противника в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах. Отмечается, что в этих районах боевые действия носят ожесточенный характер.

Как уточняют авторы публикации, в боях задействованы пехотные подразделения, артиллерия и авиация. При этом украинская сторона, по их информации, использует в обороне бронетехнику и активно минирует подступы к своим позициям.

Ранее ВСУ подорвали мост, чтобы остановить продвижение ВС РФ к Запорожью.