Россияне резко увеличили траты на машины

ВТБ: траты россиян на авто в прошлом году выросли почти на 50%
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году россияне значительно увеличили расходы на содержание своих автомобилей. Траты на АЗС, автомойках и в автосервисах выросли в среднем на 46%, а число оплат — на 41% по сравнению с 2024 годом. Средний чек в этих категориях составил 1,3 тыс. рублей (+4%). Об этом говорится в исследовании банка ВТБ, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Традиционно самая большая сумма трат пришлась на АЗС. В прошлом году на заправках клиенты банка потратили 226 млрд рублей, что на 45% выше трат 2024 года. Число транзакций на АЗС увеличилось на треть (до 158 млн покупок), а средний чек при этом вырос только на 7%, составив 1,4 тыс. рублей.

В автосервисах клиенты банка потратили 19 млрд рублей — на 55% больше, чем годом ранее. Общее число оплат составило 3 млн операций (рост на 43%), а средний чек достиг 5,8 тыс. рублей.

Расходы на автомойках также выросли: за год клиенты потратили 7,2 млрд рублей, что на 70% выше показателя 2024 года, а количество оплат увеличилось на 79% – до 30 млн рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании машин в 2026 году. 

