В Раде назвали «больной» стратегию нового главы МО по убийству 50 тыс. россиян

Депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» стратегию нового министра обороны Украины Михаила Федорова ежемесячно убивать по 50 тысяч россиян. На своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) парламентарий призвала стремиться к завершению конфликта с Россией, а не желать кровавой расправы.

Скороход перечислила еще ряд целей Украины. В их числе обмен пленными военнослужащими с Москвой, розыск пропавших без вести и возвращение украинцев домой из зоны боевых действий.

«Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?!» — возмутилась Скороход.

До этого новый министр обороны Украины Михаил Федоров назвал стратегической целью Киева убийство 50 тысяч российских военных в месяц. По его словам, такую задачу ему лично поставил украинский президент Владимир Зеленский. Федоров уточнил, что в прошлом месяце ВСУ якобы ликвидировали 35 тысяч бойцов армии РФ.

В прошлом году, будучи министром цифровой трансформации Украины, Федоров рассказал о новой наградной системе в ВСУ за устранение российских военных. По его словам, украинские бойцы должны использовать программу Army of Drones bonus. В нее они могут загружать видео, подтверждающие поражение целей противника. За это им начисляются очки, за которые можно приобретать на маркетплейсе снаряжение и экипировку.

Как стало известно Politico, за убийство российского солдата дается шесть очков, за повреждение танка — 20, за его уничтожение — 40, а за ликвидацию мобильной ракетной установки — 50.

Ранее экс-премьер Украины Азаров заявил, что назначение Федорова главой МО никак не поможет переговорам.