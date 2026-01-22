Размер шрифта
В Раде назвали «больной» стратегию нового главы МО по убийству 50 тыс. россиян

Депутат Рады Скороход раскритиковала планы Федорова по убийству 50 тыс. россиян
Sofia Gatilova/Reuters

Депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» стратегию нового министра обороны Украины Михаила Федорова ежемесячно убивать по 50 тысяч россиян. На своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) парламентарий призвала стремиться к завершению конфликта с Россией, а не желать кровавой расправы.

Скороход перечислила еще ряд целей Украины. В их числе обмен пленными военнослужащими с Москвой, розыск пропавших без вести и возвращение украинцев домой из зоны боевых действий.

«Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?!» — возмутилась Скороход.

До этого новый министр обороны Украины Михаил Федоров назвал стратегической целью Киева убийство 50 тысяч российских военных в месяц. По его словам, такую задачу ему лично поставил украинский президент Владимир Зеленский. Федоров уточнил, что в прошлом месяце ВСУ якобы ликвидировали 35 тысяч бойцов армии РФ.

В прошлом году, будучи министром цифровой трансформации Украины, Федоров рассказал о новой наградной системе в ВСУ за устранение российских военных. По его словам, украинские бойцы должны использовать программу Army of Drones bonus. В нее они могут загружать видео, подтверждающие поражение целей противника. За это им начисляются очки, за которые можно приобретать на маркетплейсе снаряжение и экипировку.

Как стало известно Politico, за убийство российского солдата дается шесть очков, за повреждение танка — 20, за его уничтожение — 40, а за ликвидацию мобильной ракетной установки — 50.

Ранее экс-премьер Украины Азаров заявил, что назначение Федорова главой МО никак не поможет переговорам.

