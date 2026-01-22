В Хабаровске директор получила крупную взятку за приемку капремонта в школе

В Хабаровске директора школы и ее мужа арестовали по делу о взятке на 8,4 млн рублей

В Хабаровске директор школы и ее супруг стали фигурантами уголовного дела после получения взятки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, педагог в период с января по ноябрь получила взятку в размере 4,9 миллионов рублей от директора строительной фирмы. Часть денег последний отправлял через ее супруга. Всего глава школьной администрации планировала получить 8,4 миллиона.

За эти деньги женщина обеспечивала беспрепятственную приемку работ по капитальному ремонту в учреждении. Директора и ее мужа задержали, в их отношении возбудили уголовное дело. Фигурантом также стал глава строительной компании.

«Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю», – сообщается в публикации.

Пару отправили под стражу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее главу подмосковного города отправили под домашний арест по делу о взятке.