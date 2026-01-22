В Госдуме призвали ФАС разобраться с завышенными ценами на детское питание в аэропортах

Точки продажи еды и воды в аэропортах, особенно детской, — такая же часть социальной инфраструктуры, как туалеты, поэтому проблему неоправданно высоких цен там должно решить государство. Об этом «Газете.Ru» заявил, зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Сложившаяся ситуация, когда в аэропортах и на вокзалах продают детскую воду и фруктовые пюре по завышенным, неоправданным ценам, требует немедленного вмешательства государства. Родители с маленькими детьми часто оказываются в вынужденной ситуации, когда им срочно необходимо купить питание или воду и они вынуждены приобретать их по любой цене. Нельзя допускать, чтобы такая необходимость превращалась в инструмент для получения сверхприбыли за счет семей. Проблема упирается в тупик стандартной отговорки: администрации заявляют, что они лишь сдают площади в аренду и не могут вмешиваться в ценовую политику. Но это лицемерие. Потребитель в «чистой» зоне аэропорта или на вокзале поставлен в условия «иначе никак» — он не может выйти в ближайший супермаркет. Это создает искусственную монополию, где цена на абсолютно тот же товар взвинчивается в разы при полном отсутствии выбора и конкуренции. Нужно перестать рассматривать пункты продажи воды и еды в аэропортах просто как арендаторов, а признать их неотъемлемым элементом социально-бытовой инфраструктуры самого транспортного объекта, такой же необходимой, как туалеты или залы ожидания. При таком раскладе ответственность за доступность базовых товаров для детей ложится и на оператора аэропорта или вокзала. И уже через эту призму — как объекты, имеющие публично-правовой статус и высокий доход от аренды, — на них можно возложить обязанность обеспечивать разумные и справедливые правила торговли», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что обратится в ФАС требованием системного анализа ситуации. По его словам, необходимо также законодательно регулировать установку цен на базовое детское питание.

«Именно исходя из этого мною подготовлено и направлено обращение в Федеральную антимонопольную службу с требованием провести не разовую проверку, а системный анализ этой практики как нарушения прав потребителей и принципов конкуренции. Параллельно я считаю необходимым внести законодательное предложение об установлении обязательного регулирования предельных розничных цен на базовый набор детского питания, включая воду и пюре, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах. Механизм может быть аналогичен тому, что уже применяется для социально значимых товаров, и должен устанавливать четкую методику расчета, учитывающую логистику, но исключающую грабительские наценки. Государство обязано защищать интересы семей с детьми и обеспечивать доступность базовых товаров для них повсеместно, в том числе и в пути. И сделать это можно, только установив четкие правила для инфраструктуры, где у потребителя нет и не может быть свободы выбора», — добавил он.

Ранее в России утвердили новые ГОСТы для полезного детского питания.