Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Спорт

Президент Азербайджана Алиев раскритиковал судейство в матче «Карабаха» в Лиге чемпионов

Президент Азербайджана Алиев потребовал объяснений от УЕФА
Александр Казаков/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил в своих соцсетях с критикой судейства в матче общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Карабах» одержал победу над «Айнтрахтом».

«Судьи, назначенные УЕФА, уже не впервые пытаются преградить победный путь «Карабаха» своими несправедливыми и предвзятыми решениями. Надеюсь, УЕФА прояснит, кто назначил этого судью», — написал Алиев.

Встреча завершилась со счетом 3:2. За тур до конца общего этапа «Карабах» идет на 18 месте, набрав десять очков. В плей-офф турнира попадут 24 команды.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее английсий «Челси» обыграл кипрский «Пафос» в матче 7-го тура Лиги чемпионов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27679921_rnd_9",
    "video_id": "record::c7f588a0-cff9-4b49-9d38-54fc7b8b91aa"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+