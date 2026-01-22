Президент Азербайджана Алиев раскритиковал судейство в матче «Карабаха» в Лиге чемпионов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил в своих соцсетях с критикой судейства в матче общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Карабах» одержал победу над «Айнтрахтом».

«Судьи, назначенные УЕФА, уже не впервые пытаются преградить победный путь «Карабаха» своими несправедливыми и предвзятыми решениями. Надеюсь, УЕФА прояснит, кто назначил этого судью», — написал Алиев.

Встреча завершилась со счетом 3:2. За тур до конца общего этапа «Карабах» идет на 18 месте, набрав десять очков. В плей-офф турнира попадут 24 команды.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее английсий «Челси» обыграл кипрский «Пафос» в матче 7-го тура Лиги чемпионов.