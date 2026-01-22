Генпрокуратура обжаловала решение по иску бывшего замминистра обороны

Генпрокуратура обжаловала решение Пресненского суда Москвы по иску об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам суда, в список конфискованного имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки брендовых часов, а также ювелирные украшения.

До этого Иванов во время судебного заседания, в котором он участвовал по видеосвязи из СИЗО, заявил, что приватизировал усадьбу в Архангельском за заслуги.

По его словам, особняк в Раздорах в Одинцовском районе он приобрел за 170 млн рублей под залог квартиры на Поварской, которая ему досталась в рамках раздела имущества с бывшей женой.

Иванов считает, что обвинение вводит суд в заблуждение, так как принадлежащее ему имущество не было приобретено преступным путем.

В июле прошлого года Мосгорсуд признал Иванова виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Экс-замминистра приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн рублей.

В настоящее время он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Иванов готов передать государству усадьбу в Тверской области.