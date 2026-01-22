Размер шрифта
Режиссер «Сайлент Хилла» признался в любви к советским фильмам

Режиссер Кристоф Ган назвал Эйзенштейна и Тарковского своими героями
Французский режиссер Кристоф Ган признался в интервью iz.ru, что обожает советские фильмы-сказки.

По словам Гана, после приезда в Россию он первым делом посетил места, где лежат советские режиссеры Сергей Эйзенштейн, Андрей Тарковский и Александр Птушко. Кинематографист назвал их своими героями.

«Все эти люди — мои кумиры. Они изменили облик кинематографа, я им навечно лично обязан. И выплачиваю этот долг всю свою жизнь», — поделился кинематографист.

Ган рассказал, что в фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» хотел добавить восточно-европейский колорит. Поэтому съемки картины проходили в Сербии.

«Поэтому вы не могли не заметить, что у нового «Сайлент Хилла» по сравнению с первым иная текстура, иная атмосфера. Именно этого я и добивался, это не ошибка. Потому что вообще, должен сказать, я давний поклонник восточно-европейского кино», — рассказал режиссер.

Кристоф Ган снял такие фильмы, как «Сайлент Хилл», «Красавица и чудовище», «Братство волка».

Ранее Сарик Андреасян вслед за Тарковским прошелся по Ефремову.

