Режиссер «Сайлент Хилла» признался в любви к советским фильмам

Французский режиссер Кристоф Ган признался в интервью iz.ru, что обожает советские фильмы-сказки.

По словам Гана, после приезда в Россию он первым делом посетил места, где лежат советские режиссеры Сергей Эйзенштейн, Андрей Тарковский и Александр Птушко. Кинематографист назвал их своими героями.

«Все эти люди — мои кумиры. Они изменили облик кинематографа, я им навечно лично обязан. И выплачиваю этот долг всю свою жизнь», — поделился кинематографист.

Ган рассказал, что в фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» хотел добавить восточно-европейский колорит. Поэтому съемки картины проходили в Сербии.

«Поэтому вы не могли не заметить, что у нового «Сайлент Хилла» по сравнению с первым иная текстура, иная атмосфера. Именно этого я и добивался, это не ошибка. Потому что вообще, должен сказать, я давний поклонник восточно-европейского кино», — рассказал режиссер.

Кристоф Ган снял такие фильмы, как «Сайлент Хилл», «Красавица и чудовище», «Братство волка».

Ранее Сарик Андреасян вслед за Тарковским прошелся по Ефремову.