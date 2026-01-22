Водонаева посетила процедуру «сперма лосося»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева рассказала в Telegram-канале, что пришла на процедуру «сперма лосося».

Водонаевой ввели инъекцию с ДНК лосося, полученной из молок. Знаменитость планирует пройти курс из четырех-пяти процедур.

«Инъекции широко используются в косметологии для омоложения, стимуляции коллагена и глубокого увлажнения, что делает кожу более упругой, сияющей и гладкой», — поделилась блогерша.

В сентябре 2023-го Водонаева призналась, что может обратиться к пластическому хирургу к 50 годам. Телеведущая, возможно, сделает подтяжку лица и блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»).

В декабре 2024-го Водонаева рассказала, что спорт и активный образ жизни помогают поддерживать себя в форме. Как отметила знаменитость, активный образ жизни помог ей похудеть после родов. К примеру, она не стала нанимать няню и по 2 часа в день «наматывала круги на улице с коляской».

