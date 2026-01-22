История с душком: почему россияне подсели на порно с пукающими людьми

По данным платформы, специализирующейся на видеороликах для фетишистов, в 2025 году среди россиян самым быстронабирающим популярность жанром стал фартинг. Такие клипы ориентированы на людей, которых возбуждает метеоризм. «Газета.Ru» рассказывает, почему россияне подсели на видео в этом жанре.

Фетиш года

Слово фартинг (farting) можно перевести как «пукание» или более вульгарно как «пердеж». Изначально фартинг – это одна из разновидностей БДСМ-практик. Как правило, в рамках таких ролевых игр участвует пара, в которой одна личность доминирует, а другая добровольно подчиняется. Доминирующая личность пускает кишечные газы в лицо подчиняющемуся. Принимающая сторона комментирует запах, благодарит партнера и просит не останавливаться.

Игры такие, само собой, проводятся с обоюдного согласия всех участников и прерываются по заранее обозначенному стоп-слову. Кроме того, в методических материалах для фетишистов настоятельно рекомендуется соблюдать правила безопасности. Например, голова подчиняющегося в ходе фартинга ни в коем случае не должна быть зафиксирована, чтобы человек при необходимости мог отвернуться и отдышаться.

«Фартинг в рамках БДСМ может быть элементом унижения, доминирования или сенсорной стимуляции. Однако не всякий фартинг – это БДСМ. Фартинг может существовать и вне этой парадигмы, как игра, как форма интимной близости между партнерами с особым чувством юмора или эротической символикой», – объяснила клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова.

Как и когда фартинг появился как фетиш, неизвестно. Однако Telegraph пишет, что впервые в научной литературе фартинг был упомянут в 2013 году. До этого ученые тоже обращали внимание на сексуальное возбуждение людей от кишечных газов, но рассматривали случаи не как отдельную категорию фетишей, а как часть копрофилии.

Открытые окна

При этом совершенно ясно, когда фартинг стал объектом интереса для условно широких масс: в 2010-е годы, на которые пришелся бум популярности порносайтов и появление ресурса Clips4Sale, который специализируется на публикации контента для фетишистов. Собственно, именно эта платформа и опубликовала инфографику, из которой следует, что в 2025 году в России самым быстро набирающим популярность жанром оказался фартинг . Кроме России такой динамикой в упомянутом жанре отметились ЮАР, Нигерия и Люксембург.

clips4sale.com

К сожалению, другой информации, которая хоть как-то сопровождала бы данную инфографику, сайт Clips4Sale не предоставил. На момент публикации материала администрация ресурса не ответила на запрос «Газеты.Ru».

Стоит отметить, что содержание порно в жанре «фартинг» несколько отличается от сценариев одноименных БДСМ-игр. Если в БДСМ-практиках зачастую присутствует доминирующая и подчиняющаяся стороны, в тематических клипах такое разграничение необязательно. Более того – на Clips4Sale преобладают ролики, где актрисы работают перед камерой в одиночку. Зачастую женщина либо сидит на унитазе и записывает на видео свой поход в туалет, либо просто поворачивается к камере спиной, снимает крупным планом ягодицы и испускает газы.

Иногда модели изображают доминирование, садясь на голову мягкой игрушки. Женщины тоже встречаются в роли подчиняющихся, но довольно редко.

Однозначного ответа на вопрос, почему россияне стали чаще обращаться к фартингу, у опрошенных «Газетой.Ru» экспертов нет. Однако большинство сошлось во мнении, что вспышку интереса могла спровоцировать усталость пользователей интернета от традиционного порно.

«Порно действительно может наскучить, так как большинство видео имеют похожий сценарий. Мозг человека быстро адаптируется к одинаковым стимулам, из-за чего эффект новизны пропадает и удовольствие снижается. Человек начинает искать более необычные или экстремальные формы контента, чтобы получить более сильные эмоции и стимуляцию », – считает психиатр, сексолог и сомнолог Lahta Clinic Юлия Муртазина.

Похожей точки зрения придерживается и Ольга Уманова из Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино». Она добавила, что усталость от обычного порно работает как толерантность при появлении у людей зависимости.

«Но это не обязательно указывает на патологию. Скорее это является проявлением особенности потребления цифрового контента», – добавила она.

В свою очередь врач-сексолог и психотерапевт центра «Медикал Фактум» Олег Гулько предположил, что аномалию в статистике Clips4Sale мог вызвать банальный эффект вирусного контента, то есть, возможно, пользователи смотрят видео с пукающими людьми, поскольку они кажутся смешными.

«Вероятно, какая-то часть людей смотрит подобные ролики ради смеха или из любопытства, так как они увидели подобное как предложение системы рекомендаций», – сказал он.

И это версия действительно имеет право на существование, поскольку, хотя почти все ролики на Clips4Sale платные, у каждого есть бесплатный тизер продолжительностью от нескольких секунд до пары-тройки минут.

Кандидат психологических наук, декан факультета «Юридическая психология» в МГППУ Николай Дворянчиков предположил, что подобный контент вызывает интерес у людей как стремление коснуться чего-то запретного .

«Здесь проявляется динамика запретов (табу) и возбуждения: социально запретные или считающиеся неприличными темы могут ассоциироваться с сексуальным возбуждением, создавая специфический и интенсивный сценарий», – сказал он.

Неоднозначный фетиш

Сексологи и психологи отказываются называть конкретные причины роста интереса россиян к фартингу, поскольку формирование фетишей – это почти всегда уникальный для каждого человека процесс. То есть факторы, которые могли спровоцировать тягу к специфическим стимуляциям у одного человека, вряд ли окажут то же влияние на другого.

«Фетишизация (когда отдельные звуки, действия или образы закрепляются в сексуальном сценарии как его обязательный атрибут) происходит через случайные, но сильные ассоциации. Как правило это случается в сензитивный период (период развития человека, который является наиболее благоприятным для развития той или иной функции. – «Газета.Ru») становления влечений», – сказал Дворянчиков.

В свою очередь клинический психолог Ольга Уманова добавила, что фетиши, в том числе связанные с телесными функциями, такими как газовыделение, часто возникают в юности через случайные ассоциации.

«Например: подросток испытывает сильное возбуждение в момент, когда рядом происходит что-то «стыдное» или необычное (смех, неловкая ситуация, запах). Мозг закрепляет эту связь. Позже такой стимул начинает вызывать возбуждение сам по себе», – сказала она.

По ее словам, интерес к таким практикам может также быть связан с нарушением границ между «стыдным» и «эротическим». Функции кишечника традиционно считаются «неприличными», и их сексуализация может быть способом преодоления внутреннего запрета, получения контроля над чем-то социально табуированным.

«Как иллюстрация в сексологической литературе описан случай, когда у молодого человека сформировалось подобное предпочтение в период полового созревания. На пике гиперсексуальности в его жизни некоторое время присутствовал человек, испускавший кишечные газы. Впоследствии это закрепилось и осталось с ним как один из триггеров сексуальных реакций. В данном случае сработал механизм по типу импринтинга (запечатлевания)», – добавил Олег Гулько.

Все эксперты сошлись во мнении, что фетиши, будь то фартинг или что-нибудь еще, не являются болезнью и не требуют вмешательства медицинских специалистов . Во всяком случае, те их формы, которые не доставляют дискомфорта другим людям и не представляют для них угрозу, как, например, вуайеризм (подглядывание) или эксгибиционизм (желание демонстрировать голое тело).

Также специалисты рекомендовали обращаться за помощью, если человек сам переживает из-за своих влечений, чувствует стыд, вину, тревогу, хочет от них избавиться.