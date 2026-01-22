Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Мужчина десятки раз изнасиловал жену и пытался оправдаться лунатизмом

Британец получил 20 лет за то, что годами насиловал жену из-за расстройства сна
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

Британец пытался оправдать насилие над женой лунатизмом и получил 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mirror.

Обвиняемый, 62-летний мужчина из графства Корнуолл, чье имя было скрыто ради анонимности бывшей супруги, предстал перед Королевским судом Труро.

Экс-супруга, которая состояла в браке с ним 18 лет, рассказала, что муж насиловал ее примерно раз в месяц в течение 10 лет, зажимая рот и нос рукой, пока она задыхалась.

Женщина вела зашифрованный дневник, делилась деталями происходящего с сестрой и коллегой, но продолжала терпеть насилие, так как муж угрожал, что она больше не увидит детей.

Сам фигурант настаивал, что ничего не помнит, пытался списать все на лунатизм и сексомнию (психическое расстройство, при котором человек проявляет сексуальную активность во время сна).

Выступая перед судом, мужчина отрицал наличие «неестественных и насильственных сексуальных отношений» со своей женой, утверждая, что никогда бы ничего подобного не сделал.

Однако невролог, специализирующийся на расстройствах сна, заявил, что насилие и агрессия очень редки при сексомнии. В итоге присяжные признали подсудимого виновным и отправили его за решетку на 20 лет. Также его пожизненно внесли в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

Ранее мужчину отправили за решетку на 178 лет за изнасилование 11-летней дочери. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680005_rnd_2",
    "video_id": "record::2d2121f5-7125-48cb-abf6-bc315e295ac6"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+