Мужчина десятки раз изнасиловал жену и пытался оправдаться лунатизмом

Британец получил 20 лет за то, что годами насиловал жену из-за расстройства сна

Британец пытался оправдать насилие над женой лунатизмом и получил 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mirror.

Обвиняемый, 62-летний мужчина из графства Корнуолл, чье имя было скрыто ради анонимности бывшей супруги, предстал перед Королевским судом Труро.

Экс-супруга, которая состояла в браке с ним 18 лет, рассказала, что муж насиловал ее примерно раз в месяц в течение 10 лет, зажимая рот и нос рукой, пока она задыхалась.

Женщина вела зашифрованный дневник, делилась деталями происходящего с сестрой и коллегой, но продолжала терпеть насилие, так как муж угрожал, что она больше не увидит детей.

Сам фигурант настаивал, что ничего не помнит, пытался списать все на лунатизм и сексомнию (психическое расстройство, при котором человек проявляет сексуальную активность во время сна).

Выступая перед судом, мужчина отрицал наличие «неестественных и насильственных сексуальных отношений» со своей женой, утверждая, что никогда бы ничего подобного не сделал.

Однако невролог, специализирующийся на расстройствах сна, заявил, что насилие и агрессия очень редки при сексомнии. В итоге присяжные признали подсудимого виновным и отправили его за решетку на 20 лет. Также его пожизненно внесли в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

