Девятилетнего мальчика, севшего за руль авто на Кузбассе, сняли на видео

В Новокузнецке девятилетний мальчик сел за руль иномарки и попал на видео ГИБДД 
В Новокузнецке сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого сидел девятилетний мальчик. О случившемся сообщила полиция Кузбасса в Telegram-канале, опубликовав видео с задержанием несовершеннолетнего.

Внимание правоохранителей привлек Hyundai Creta, который двигался по заснеженной трассе слишком медленно. При появлении патрульного автомобиля иномарка резко сдала вправо и остановилась.

Изначально инспекторы не увидели за рулем водителя, предположив, что он мог пересесть на пассажирское сидение. Однако затем с водительского места дверь открыл маленький мальчик, а с пассажирского вышла его бабушка.

Ребенка и бабушку инспекторы доставили в отдел полиции, туда же пригласили мать мальчика. Пенсионерка пыталась убедить правоохранителей, что ребенок просто посидел за рулем стоявшего авто. Однако данные с видеорегистратора свидетельствовали об обратном.

В отношении мамы юного водителя составили протокол об административном нарушении за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Бабушку, допустившую внука к управлению транспортным средством, оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее в Ярославле на видео сняли 10-летнего ребенка за рулем Hyundai.
 
