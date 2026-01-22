Режиссер «Сайлент Хилла» поделился впечатлениями от встречи с фанатами из России

Французский режиссер Кристоф Ган рассказал в интервью iz.ru, что у него сохранились прекрасные воспоминания о фанатах из России.

Ган вспомнил свою первую встречу с поклонниками, когда он приехал в Россию представлять фильм «Красавица и чудовище» в 2014 году. Фанаты встретили режиссера на Красной площади с постером фильма «Сайлент Хилл».

«То есть они знали, что я приеду в Москву представлять свою картину, и как-то догадались, что я пойду на Красную площадь! Они стояли и ждали меня там, чтобы просто взять автограф на постер! В тот момент я осознал, насколько сильно люди в России любят «Сайлент Хилл». Это был невероятно приятный и неожиданный опыт, который остался со мной», — рассказал режиссер.

Ган также признался, что является поклонником восточноевропейского кино. Он назвал советских режиссеров Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского и Александра Птушко своими героями и кумирами. По его мнению, эти люди изменили облик кинематографа.

