В Приморье будут судить мать, чьи дети остались одни в квартире и не выжили на пожаре

В Приморье женщина попала под суд из-за пожара, на котором пострадали трое детей
В Уссурийске будут судить местную жительницу, которая оставила дома своих детей, что привело к разрушительному пожару. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел 31 октября прошлого года в квартире на улице Полушкина после того, как 29-летняя женщина ушла из дома, будучи в состоянии наркотического опьянения, и оставила троих собственных детей без присмотра.

По данным следствия, вечером того дня трехлетний ребенок случайно поджег диван. В результате двое малышей, одному было всего шесть месяцев, а второмму — два года, пострадали от отравления угарным газом и не выжили, а здоровью третьего был причинен тяжкий вред.

В отношении матери потерпевших возбудили уголовное дело. по ч. 3 ст. 109 УК РФ и ч. 1 ст. 118 УК РФ. Против женщины утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время она предстанет перед судом.

Ранее двухмесячный ребенок не выжил после того, как мать оставила его с отцом.

