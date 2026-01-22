Появились видеокадры с извлечением боеприпаса из воронки в Белгороде

Гладков показал видео с работами по извлечению боеприпаса из воронки в Белгороде

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с места проведения работ по извлечению боеприпаса из воронки.

«На месте специалисты МЧС и взрывотехники Министерства обороны, задействована тяжелая техника», — написал глава региона.

По словам Гладкова, там также был развернут оперативный штаб администрации Белгорода. На момент публикации от места обнаружения воронки было отселено свыше 1,7 тыс. человек, добавил он.

21 января на улице Губкина в Белгороде была обнаружена воронка от боеприпаса. Как сообщал губернатор Белгородской области, в результате происшествия никто не пострадал.

В тот же день Гладков заявил, что ситуация в регионе после обстрела Вооруженных сил Украины остается напряженной. Он отметил, что специалисты уже приступили к разминированию территорию, которая подверглась атаке.

Ранее в Белгородской области дрон нанес удар по грузовому автомобилю.