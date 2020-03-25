Правительство призвало россиян сплотиться и не паниковать во время эпидемии коронавируса

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Вице-премьер России Юрий Борисов попросил население страны не паниковать и не «скупать гречку» в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, нужно четко следовать указаниям специалистов.

Политик заявил, что россияне должны «не устраивать панику, не бегать скупать гречку и прочие все вещи», а «набраться мужества» и соблюдать дисциплину.

«Сплотиться должна вся нация», — сказал Борисов.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в стране возросло до 658, выздоровели 29 человек.

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