17 стран попросили помощи у ЕС из-за коронавируса

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17 стран попросили финансовой помощи у Европейского союза из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«17 стран попросили о финансовой помощи, Иран и Венесуэла среди них», — сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС должен помочь в такой ситуации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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