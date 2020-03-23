Отель в Батуми закрыт из-за симптомов коронавируса у россиянина
Отель в грузинском городе Батуми закрыт на карантин из-за симптомов коронавируса нового типа у гражданина России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию «Мтавари архи».
По данным телекомпании, в настоящее время россиянин проходит обследование в больнице. Отмечается, что обстоятельства его приезда в Грузию при закрытых границах неизвестны.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Грузия объявила режим ЧП на месяц из-за коронавируса
— Грузия приостанавливает авиасообщение по всем направлениям
— Грузия закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса