Отель в Батуми закрыт из-за симптомов коронавируса у россиянина

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Отель в грузинском городе Батуми закрыт на карантин из-за симптомов коронавируса нового типа у гражданина России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию «Мтавари архи».

По данным телекомпании, в настоящее время россиянин проходит обследование в больнице. Отмечается, что обстоятельства его приезда в Грузию при закрытых границах неизвестны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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