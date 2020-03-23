В Нью-Йорке почти 100 полицейских заразились COVID-19
Шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши заявил, что почти 100 полицейских города заражены новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Всего инфицированными числятся 98 сотрудников полиции Нью-Йорка.
Ши уточнил, что 95 человек при этом находятся на домашнем карантине.
На данный момент полицейские в Нью-Йорке отвечают за отсутствие больших скоплений людей на улицах города, где заболевшими всего числятся более девяти тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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