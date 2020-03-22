В Италию прибыл первый самолет с военными вирусологами из России

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Первый самолет с российскими медиками и оборудованием прибыл в Италию, передает ТАСС со ссылкой на посольство России.

Военно-транспортный самолет Ил-76 с военными вирусологами, медиками и оборудованием на борту приземлился на военную базу в 30 км от Рима.

Всего в Италию были направлены девять таких самолетов.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия находится на втором месте в мире по распространенности коронавируса, и на первом — по смертности.

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