Доктор Мясников признался в неприязни к курьерам и доставке еды

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о своем негативном отношении к курьерам. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников пояснил, что испытывает раздражение к представителям этой профессии, сравнив свое восприятие с реакцией большинства водителей. По его словам, курьеры часто неожиданно появляются на дороге, из-за чего он с трудом сдерживает эмоциональные порывы за рулем.

Кроме того, телеведущий выразил недоверие к службам доставки готовой еды. Он отметил, что подобные блюда, по его мнению, уступают домашней пище по качеству и пользе для здоровья.

До этого Александр Мясников в своем Telegram-канале посетовал, что многие его читатели чаще доверяют антинаучным утверждениям о здоровье, чем проверенным медицинским рекомендациям.

По словам специалиста, в комментариях к его публикациям нередко ставят под сомнение достоверность постов, даже когда они сопровождаются ссылками на научные исследования. Мясников выразил недовольство, заметив, что люди игнорируют доказанные советы и проявляют доверие к альтернативным и недоказанным методам лечения.

