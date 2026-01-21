Врач назвала неожиданную причину головной боли

Длительное отсутствие гигиены кожи головы может стать причиной головной боли. Об этом РИА Новости сообщила исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

По словам специалиста, при редком мытье на коже скапливаются кожное сало, продукты жизнедеятельности микроорганизмов и внешние загрязнения. Эти факторы раздражают нервные окончания и нарушают микроциркуляцию крови, что может провоцировать болевые ощущения в голове.

Врач пояснила, что регулярное и корректное мытье волос помогает поддерживать здоровье кожи, снижает риск воспалительных и грибковых заболеваний, а также способствует улучшению общего самочувствия и концентрации внимания.

При этом Сысоева предупредила, что чрезмерно частое использование агрессивных моющих средств может дать обратный эффект. По ее словам, такие средства способны разрушать защитный барьер кожи, вызывая сухость и раздражение.

Но это не единственная неочевидная причина появления головной боли. Так, ученые Новгородского университета раскрыли, что неправильный прикус, а также скрежетание зубами (бруксизм) могут приводить к возникновению сильных хронических головных болей.

