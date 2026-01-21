Размер шрифта
Президент Южной Кореи резко отреагировал на инцидент с БПЛА

Yonhap: Ли Чжэ Мён резко отреагировал на инциденты с БПЛА, направленными в КНДР
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провел совещание в связи с инцидентом с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), недавно запущенным с территории республики в сторону КНДР, в ходе которого раскритиковал работу министра обороны страны. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

«Недопустимо, чтобы гражданское лицо проникало на территорию Северной Кореи с беспилотником», — заявил южнокорейский лидер.

По версии Сеула, БПЛА изготовило и направило на соседнее государство частное лицо, пишет агентство. В настоящее время нарушитель задержан. Предварительно, в качестве мотива он назвал желание изучить уровень радиационного излучения в районе уранового комплекса Северной Кореи. Выяснилось также, что обвиняемый трижды направлял дроны в Северную Корею, из которых только один вернулся обратно.

Как отмечается, в начале января Северная Корея заявила, что Южная Корея нарушила ее суверенитет, совершив атаки беспилотников в сентябре прошлого года и в начале января. Пхеньян потребовал от Сеула признать произошедшее и принести извинения. Однако южнокорейские официальные лица опровергли эти обвинения, заявив, что рассматриваемые беспилотники не являются моделями, используемыми в армии страны.

Ранее президент Южной Кореи и премьер Японии сыграли песню BTS на барабанах.

