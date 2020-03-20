В Москве из-за теплой погоды раньше времени проснулись бабочки

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На природных территориях на востоке Москвы из-за теплой погоды раньше времени проснулись бабочки крапивницы и лимонницы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как отмечается, насекомых обнаружили сотрудники ГПБУ «Мосприрода» в Измайловском и Терлецком лесопарках.

Известно, что это не те бабочки, которые вышли из куколок, а те, которые проснулись после «зимней спячки». Они пробуждаются при появлении первых признаков тепла, обычно это происходит в конце марта — начале апреля.

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