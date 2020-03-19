Турция закроет мечети из-за пандемии
Власти Турции приняли решение о закрытии в стране всех мечетей из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава Управления по делам религии Турции Али Эрбаш уточнил, что соответствующее решение вступит в силу с пятницы, 20 марта.
По его словам, ранее в мечетях были приостановлены массовые молитвы и разрешены только индивидуальные.
«Все мечети завтра будут закрыты в качестве меры предосторожности против распространения COVID-19, пятничный намаз совершаться не будет», — заключил Эрбаш.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Турции возросло число погибших от COVID-19