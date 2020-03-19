Турция закроет мечети из-за пандемии

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Власти Турции приняли решение о закрытии в стране всех мечетей из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава Управления по делам религии Турции Али Эрбаш уточнил, что соответствующее решение вступит в силу с пятницы, 20 марта.

По его словам, ранее в мечетях были приостановлены массовые молитвы и разрешены только индивидуальные.

«Все мечети завтра будут закрыты в качестве меры предосторожности против распространения COVID-19, пятничный намаз совершаться не будет», — заключил Эрбаш.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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