Зараженными коронавирусом в Южной Корее числятся свыше 8 тыс. человек

В Южной Корее число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 увеличилось на 74. Об этом РИА «Новости» со ссылкой на организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

Кроме того, 303 пациента излечились от коронавируса, их число возросло за весь период пандемии до 1137.

Всего на территории государства инфицированными числятся 8236 гражданина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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