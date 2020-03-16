На Багамских островах обнаружили коронавирус

Заболевание новым типом коронавируса COVID-19 было выявлено на Багамских островах. Об этом сообщает местная газета The Nassau Guardian.

Официальный представитель министерства здравоохранения страны Джефф Ллойд подтвердил информацию об обнаружении вируса на территории государства.

Он отметил, что коронавирус был обнаружен у 61-летней местной жительницы. Данные о состоянии ее здоровья не уточняются.

Ллой добавил, что заболевшая проживает на острове Нью-Провиденс. Она изолирована.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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