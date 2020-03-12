В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса

В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.

Соответствующее заявление сделала в среду, 11 марта, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

По ее словам, это «в значительной степени административная мера, которая даст больше возможностей для введения в действие и финансирования мероприятий, необходимых для того, чтобы следить за ситуацией и давать ответ на распространение COVID-19».

Мэр рассказала, что количество заразившихся в Вашингтоне достигло 10 человек.

Ранее Reuters со ссылкой на информированный источник сообщил, что американский лидер Дональд Трамп может объявить общенациональный режим ЧС из-за коронавируса. По данным источника, Трамп может пойти на этот шаг, чтобы получить федеральные средства на борьбу с вирусом, обойдя обсуждения в конгрессе. Предполагается, что таким образом глава государства может получить до $40 млрд в виде срочной помощи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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