Полиция ликвидировала нарколабораторию в Томске

В Томской области был задержан безработный местный житель, который в арендованном помещении создал лабораторию по производству синтетического наркотического средства и продавал созданную продукцию в интернете. Об этом сообщили в МВД России.

Задержание 34-летнего россиянина проводилось сотрудниками УМВД России по Томской области бойцами спецподразделения «Гром».

В МВД рассказали, что во время обысков в нарколаборатории нашли и изъяли более 3 кг мефедрона и различные химические реактивы. Также сотрудники изъяли около 10 кг наркотических средств в кристаллизированной форме.

В настоящее время против задержанного возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 228.1 УК России.

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