Около 100 трупов животных нашли на территории пункта передержки в Якутске

На территории пункта передержки животных в Якутии волонтеры нашли около сотни трупов кошек и собак. Об этом благотворительный фонд «Белый Бим» написал в Instagram.

По данным волонтеров, всего в пункте содержались около 200 животных. В рамках проверки 9 марта они зашли в помещения, где ранее содержались кошки, и не нашли животных.

После этого волонтеры нашли контейнер с трупами.

«В контейнере более 100 трупов животных», — добавили в благотворительном фонде, намекнув, что люди могут быть причастны к умерщвлению животных.

По словам волонтеров, работники пункта передержки заявили, что они выполняли приказ департамента ветеринарии Якутии. Однако в ведомстве опровергли причастность к массовому убийству животных.

Ранее сообщалось, что низкие температуры в Якутии и других регионах России стали причиной массовой гибели собак и кошек в приютах с открытыми вольерами.

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