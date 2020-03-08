Массовые мероприятия отменены во Франции из-за коронавируса
Французские власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в стране из-за эпидемии нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так министр здравоохранения страны Оливье Веран уточнил, что отмена коснется тех мероприятий, численность которых превышает тысячу человек.
В стране уже ранее был введен запреет на проведение мероприятий в закрытых пространствах с более пятью тысячами участников.
Согласно последним данным, в стране 1126 заразившихся коронавирусом, еще 19 человек стали жертвами заболевания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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