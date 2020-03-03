На Пхукете двух россиянок на надувных кругах унесло в море

Двух россиянок на надувных кругах унесло в море на таиландском острове Пхукет. Об этом сообщает издание Phuket News.

Как отмечается, инцидент произошел у пляжа Карон. 25-летнюю Марию и 27-летнюю Карину течением отнесло на 3 километра в море.

Спасатели приступили к поискам, после того как туристический гид обратился в полицию, заявив, что девушек не могут найти долгое время.

Спустя два часа россиянок доставили на берег. Они вернулись в свою гостиницу в районе пляжа Патонг, их состояние здоровья оценивается как хорошее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Перечислены самые опасные страны для российских туристов

— СМИ назвали причину столкновения катеров в Таиланде

— Туристка из России утонула в Таиланде