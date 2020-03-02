Свыше 2 тысяч человек заразились коронавирусом в Италии

Число заразившихся в Италии коронавирусом превысило две тысячи человек. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает РИА «Новости».

При этом, число погибших от вируса на сегодняшний день составляет 52 человека. Также Боррелли отметил, что выздоровели после заражения 66 человек за день. Всего смогли вылечиться в стране уже 149 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. Согласно последним данным, во всем мире заразились вирусом почти 90 тысяч человек. Умерли от коронавируса 3 055 человека, а вылечились — 45 390.

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