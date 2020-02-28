ВОЗ повысила риск распространения коронавируса в мире до «очень высокого»

Ггенеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ повысила оценку риска коронавируса на мировом уровне до «очень высокого». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска влияния COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне», — заявил он.

До этого Гебрейесус сообщил, что число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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