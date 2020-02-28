В пятницу в Москве ожидается до +4°С

В Москве в пятницу, 28 февраля, синоптики прогнозируют до +4°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Согласно сведениям метеорологов, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +2°С до +4°С.

Ожидается, что в небе будет облачно с прояснениями, однако местами пройдут небольшие осадки. Кроме того, утром местами будет туман и гололедица.

Ветер подует юго-западный, западный 5-10 м/c.

Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.