Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у... Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у...
Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у...
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля, почтив память павших воинов, передает РИА «Новости».

Цветы также возложили премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев и представители ветеранских организаций.

Памятная церемония завершилась военным маршем.

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