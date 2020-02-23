Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
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Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля, почтив память павших воинов, передает РИА «Новости».
Цветы также возложили премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев и представители ветеранских организаций.
Памятная церемония завершилась военным маршем.
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