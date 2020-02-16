Министерство туризма Чечни разыскивает «кота-черемшееда»
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Министерство туризма Чечни объявило в розыск кота, ставшего знаменитым после распространения в сети видеозаписи, на которой он ест черемшу. Об этом сообщается на официальной странице министерства в Instagram.
Ведомство хочет сделать кота представителем республики на фестивале черемши Honk Fest, отмечается в сообщении.
Министерство призывает всех неравнодушных присоединиться к поиску и сообщить организаторам фестиваля любою информацию о знаменитом коте, за содействие в поисках обещают «без черемши не оставить».
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