Министерство туризма Чечни разыскивает «кота-черемшееда»

Министерство туризма Чечни объявило в розыск кота, ставшего знаменитым после распространения в сети видеозаписи, на которой он ест черемшу. Об этом сообщается на официальной странице министерства в Instagram.

Ведомство хочет сделать кота представителем республики на фестивале черемши Honk Fest, отмечается в сообщении.

Министерство призывает всех неравнодушных присоединиться к поиску и сообщить организаторам фестиваля любою информацию о знаменитом коте, за содействие в поисках обещают «без черемши не оставить».

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