Врач посоветовал спать без одежды для восстановления сил

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал о том, что для полноценного восстановления сил лучше всего ложиться спать без одежды. Об этом сообщает агентство «Москва».

Как отметил специалист, перед сном температура тела становится ниже, пытаясь согреться одеждой можно привести к перегреву.

«Перед погружением в сон человеческое тело охлаждается - это нормальный процесс, более низкая температура способствует качественному отдыху», — пояснил врач.

Он также посоветовал тем, кто любит спасть нагишом, следить за чистотой постельного белья. Другим — выбирать пижаму свободного кроя и из натуральных тканей (шелка, хлопка), так как синтетические ткани не дышат, создают парниковый эффект, за счет чего появляются условия для размножения бактерий.

А также перед сном лучше проветривать помещение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Плохой сон может быть причиной опасной болезни, заявили ученые

— Врач рассказал, может ли дневной сон компенсировать ночной недосып

— Стресс и лишний вес: чем опасна бессонница