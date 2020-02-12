Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Лондоне

В Лондоне зафиксирован первый случай заболевания новым коронавирусом COVID19. Об этом сообщается в Twitter SkyNews.

Отмечается, что пациент уже находится в больнице на юге столицы Великобритании.

Уточняется, что заболевший коронавирусом в Лондоне стал девятым подтвержденным в Британии случаем.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 697 человек, 427 человек погибли.

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