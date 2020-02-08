Посольство РФ направило в МИД Франции ноты протеста из-за россиянина Винника

Посольство России в Париже направило в МИД Франции ноты протеста относительно ситуации экстрадированного из Греции гражданина РФ Александра Винника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу диппредставительства Алексея Мешкова.

Как отмечается, российское посольство требует соблюдать права россиянина, а также обеспечить доступ сотрудников консульства и допускать представителей посольства на его судебные заседания.

Кроме того, российская сторона просит ускорить рассмотрение запроса генпрокуратуры РФ о выдаче Винника с учетом его гражданства и согласия на экстрадицию в Россию.

Посольство также направило в министерство юстиции Франции запрос российской генеральной прокуратуры провести… следственные дознания по уголовному делу, заведенному в отношении задержанного в России, а собранные материалы направить ведомство.

С 23 января Винник находится во Франции, куда его перевезли из Греции. Его арестовали в 2017 году по запросу США. Винника обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют.

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