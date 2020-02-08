В Петербурге мошенница украла со счета пенсионерки около полумиллиона рублей

В Санкт-Петербурге мошенница украла со счета пенсионерки около 500 тысяч рублей, представившись знакомой ее дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Как отмечается, инцидент произошел 6 февраля на Проспекте Солидарности в Петербурге. 75-летняя женщина встретила у своего дома незнакомку, так представилась сотрудницей банка и сказала, что знакома с ее дочерью.

Мошенница заявила, что дочь пенсионерки якобы звонила ей и попросила поменять деньги из-за того, что скоро «произойдет резкое снижение цены рубля». Пожилая женщина поверила злоумышленнице, пригласила ее домой и отдала в руки 40 тысяч рублей, после чего сняла с банковского счета более 460 тысяч рублей.

Тем же вечером пенсионерка позвонила дочери и рассказала о произошедшем, тогда она поняла, что ее обманула мошенница.

По факту произошедшего проводится проверка.

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