В Китае завели дело против скрывавшей поездку в Ухань женщины

Полиция китайской провинции Хэбэй возбудила уголовное дело против женщины, которая скрывала свою поездку в Ухань. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отдел пропаганды города Синтай.

Уточняется, что 7 февраля 64-летней китаянке диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом.

Также отмечается, что она и ее семья отрицали, что ездили в Ухань.

При этом, сама женщина близко контактировала с 77 людьми, включая сотрудников больницы.

В результате власти провинции провели меры по изоляции, и закрыли все места, где жила или бывала пациентка.

6 февраля в китайской провинции Фуцзянь задержали зараженного коронавирусом мужчину, который также скрыл свою историю поездок в Ухань, и вернувшись оттуда ходил на массовые мероприятия. Из-за него в карантин попали около 4 тысяч человек, семеро из них заразились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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