Посольство РФ: у россиян на круизном судне в Японии коронавирус не выявлен

Коронавирус 2019-nCoV не обнаружен у 24 россиян, которые находятся на борту круизного судна Diamond Princess, стоящего на рейде японского порта Йокогама. Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство России в Японии.

В дипмиссии отметили, что с соотечественниками имеется постоянный контакт.

«Во взаимодействии с японскими властями оперативно принимаем меры по решению возникающих вопросов, прежде всего по снабжению медикаментами», — говорится в сообщении дипредставительства России.

Там уточнили, что карантин, действующий на судне, может быть продлен до 20 февраля.

Ранее сообщалось, что у 20 человек, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, выявлен новый тип коронавируса, после чего их госпитализировали.

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