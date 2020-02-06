Посольство РФ: у россиян на круизном судне в Японии коронавирус не выявлен
Коронавирус 2019-nCoV не обнаружен у 24 россиян, которые находятся на борту круизного судна Diamond Princess, стоящего на рейде японского порта Йокогама. Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство России в Японии.
В дипмиссии отметили, что с соотечественниками имеется постоянный контакт.
«Во взаимодействии с японскими властями оперативно принимаем меры по решению возникающих вопросов, прежде всего по снабжению медикаментами», — говорится в сообщении дипредставительства России.
Там уточнили, что карантин, действующий на судне, может быть продлен до 20 февраля.
Ранее сообщалось, что у 20 человек, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, выявлен новый тип коронавируса, после чего их госпитализировали.
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