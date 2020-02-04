В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого в хостеле
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Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину по подозрению в совершении убийства в одном из местных хостелов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Как отмечается, тело соседа обвиняемого обнаружили на юге столицы. По данным следствия, фигурант во время ссоры нанес своему оппоненту четыре удара ножом в грудь и живот. Мужчина скончался на месте.
Против подозреваемого 1972 года рождения возбуждено уголовное дело об убийстве.
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