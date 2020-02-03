Суд в Ивановской области арестовал замдиректора школы по обвинению в педофилии
Суд в Ивановской области арестовал заместителя директора местной школы по обвинению в педофилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК по региону Ирину Котову.
Как отмечается, в отношении подсудимого Павла Покровского избрана мера пресечения в качестве прибывания в СИЗО. Он был задержан 31 января.
Против мужчины возбуждены уголовные дела по трем статьям («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольных напитков, совершенное педагогом»; «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста»; «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего».
Ранее партия «Единая Россия» временно лишила его членства. Депутаты настаивают на отстранении мужчины от должности замдиректора до выяснения всех обстоятельств.
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