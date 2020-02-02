Израиль не пустил в страну прибывших из России китайцев

Власти Израиля отказались пустить на территорию прибывших из России 35 граждан КНР из-за опасения распространения коронавируса, передает израильский портал «Вести».

По данным издания, китайцев отправили обратным рейсом в Москву.

При этом, находившихся в том же самолете граждан Израиля направили на медицинское обследование.

Речь идет о самолете, который прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве 1 февраля.

Также отмечается, что перед отправкой рейса в Москву многие израильтяне отказывались лететь, узнав, что с ними на борту будут находиться китайцы. Для урегулирования данного конфликта потребовалось несколько часов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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