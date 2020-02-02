Названа причина отказа в посадке летевшему из КНР немецкому самолету в Москве

Источник в авиакругах рассказал причину отказа в посадке в московском аэропорту летевшему из Китая немецкому самолету. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Россия не дает самолетам других стран, которые вывозят своих граждан из китайского Уханя, разрешение на технические посадки.

Уточняется, что официального подтверждения этой информации не было.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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