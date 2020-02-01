Поклонская предложила проверить российские аптеки в связи с коронавирусом

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку российских аптек на фоне ситуации с новым типом коронавируса. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Депутат предлагает провести, чтобы избежать злоупотреблений сложившейся ситуацией со стороны владельцев аптечного бизнеса. По словам Поклонской, в России лекарства даже от обычного гриппа стоят «безумных денег», а поход в аптеку бьет по карману россиянам.

Также Поклонская заявила, что государству необходимо инвестировать в производство качественных и доступных отечественных аналогов зарубежных лекарств.

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