Туроператор: россияне начали отказываться от туров в Китай

Россияне стали обращаться к туроператорам с просьбой аннулировать туры в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Интуриста».

Однако, отмечается, что пока отказы носят единичный характер.

Также уточняется, что обращения об аннуляции туров начали поступать 22 января на фоне новостей о числе инфицированных в КНР.

В свою очередь в пресс-службе Tez Tour сообщили, что клиенты интересуются информацией по ситуации, но не меняют своих намерений отправиться на отдых.

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