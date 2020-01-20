Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре возросло до 193

Число отравившихся питьевой водой в дагестанском Кизляре продолжает увеличиваться. Об этом ТАСС сообщили в администрации Кизляра.

По уточненным данным, в больницы с признаками кишечной инфекции были доставлены 193 человека.

«Из них 103 - дети», — добавили в администрации.

Ранее сообщалось о 133 госпитализированных с диагнозом «острая кишечная инфекция». Медики оценивали здоровье всех пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 133 человека госпитализированы после отравления питьевой водой в Дагестане

— В Дагестане 75 человек госпитализировали с кишечной инфекцией

— Более 30 человек отравились питьевой водой в Дагестане