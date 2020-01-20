Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре возросло до 193
close
Число отравившихся питьевой водой в дагестанском Кизляре продолжает увеличиваться. Об этом ТАСС сообщили в администрации Кизляра.
По уточненным данным, в больницы с признаками кишечной инфекции были доставлены 193 человека.
«Из них 103 - дети», — добавили в администрации.
Ранее сообщалось о 133 госпитализированных с диагнозом «острая кишечная инфекция». Медики оценивали здоровье всех пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— 133 человека госпитализированы после отравления питьевой водой в Дагестане
— В Дагестане 75 человек госпитализировали с кишечной инфекцией